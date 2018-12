Niepełnosprawna pani Bogumiła blokowała drogę autobusowi

Internautów oburzył film opublikowany w mediach społecznościowych, na którym widać, jak kobieta na skuterze elektrycznym blokuje drogę pojazdom. Kreci kółka na jezdni przed autobusem, nie pozwalając mu przejechać.

Mieszkańcy nie zostawiają suchej nitki na niepełnosprawnej. "Jak każdy z nas by wjechał tak na ulicę, dostałby mandat", "Gdzie jest policja? Takie cyrki tylko w Polsce". " W końcu ktoś ją potrąci przez przypadek i zabije. Przecież ta kobieta zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego!" "Przez nią może ucierpieć niewinna osoba!" - to najdelikatniejsze z nich.

Wojna z komunikacją

O pani Bogusławie jest głośno w Szczecinie, gdzie prowadzi swoistą "wojnę" z miejscową komunikacją miejską. Chodzi o możliwość wjazdu do autobusu skuterem elektrycznym, którym kobieta porusza się na co dzień. Kierowcy nie chcieli jej jednak zabierać, bo nie przypinała pojazdu wewnątrz autobusu, co stwarzało zagrożenie dla innych pasażerów - informował szczecin.eska.pl. W odwecie pani Bogumiła blokowała autobusom wyjazd z przystanków.