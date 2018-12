Marek Jakubiak: "Kukiz'15 dryfuje w stronę Koalicji Obywatelskiej"

To nie jest w moim zwyczaju wysiadać z okrętu, który płynie do portu. Ale Kukiz'15 do niedawna trzymał się prawej strony, a teraz dryfuje w stronę PO-KO - powiedział Marek Jakubiak w radiowej Trójce.

Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczypospolitej (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Marek Jakubiak był w czwartek gościem "Salonu Politycznego Trójki". Rozmowę rozpoczął od krytyki ruchu, w którym do niedawna był. Polityk na początku listopada tego roku poinformował o odejściu z klubu poselskiego Kukiz’15 i został posłem niezrzeszonym. Ogłosił jednocześnie powołanie partii pod nazwą Federacja dla Rzeczypospolitej.

- Po wypchnięciu mnie z Kukiz'15 obawiam się, że dryfuje w stronę PO-KO - powiedział. Podkreślił, że dla niego "to nie do przyjęcia".. Według Marka Jakubiaka do niedawna ruch "trzymał fason po centralnej stronie, bardziej w prawo".

- Zawsze postrzegałem Kukiz'15 jako organizację prawą w poglądach - stwierdził Jakubiak. Dodał, że od czasu odejścia nie rozmawiał z Pawłem Kukizem, a ruch opuścił "sprowokowany dziwną sytuacją". - Miało być głosowanie przeciwko mnie, więc sam odszedłem - dodał.

"Miałby w nas koalicjanta"

Polityk przyznał, że był za tym, aby Kukiz'15 wspierał PiS. - Warto było wspierać PiS, miałby w nas wiernego koalicjanta. Do tego trzeba mieć jednak trochę wyobraźni politycznej, a PiS nie wykazuje jej - stwierdził. W jego opinii partia rządząca nie pokazywała ruchowi Kukiz'15 "jak ważnym jest elementem gry na scenie politycznej". - Paweł Kukiz wyraźnie był zniechęcony współpracą z PiS. Nikt nie lubi być lekceważony - dodał.

Zdaniem Jakubiaka, PiS nie wykorzystał tego, że rządzi samodzielnie. Widać to szczególnie po nieudolnie przeprowadzonej reformie sądów. - Ryba psuje się od głowy, ale reformy robi się od dołu. Prawo i Sprawiedliwość zastosowało reformy rewolucyjne i to nie Polakom nie spodobało - powiedział.

Polskie flagi w Auschwitz

Polityk został zapytany też o komentarz na temat biało-czerwonych flag w muzeum Auschwitz Birkenau. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o zakazie wnoszenia ich do muzeum. Jak się okazało, była nieprawdziwa, ale Marek Jakubiak na Twitterze nadal dopomina się o wnoszenie ich do Auschwitz.

- Muzeum Auschwitz znajduje się na terenie Polski i nie wyobrażam sobie, że nie można wnieść tam flagi. Dlatego pytam, czy została wezwana policja, czy były tam inne flagi. Dlaczego izraelskie są, a polskich nie ma? Biało-czerwona flaga w tym miejscu to uczczenie godności Polaków, którzy tam zostali zamordowani - pyta Jakubiak.