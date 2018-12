Radosław Sikorski: "Prezydent nadmiarem godności nie grzeszy"

- Pan prezydent nadmiarem godności nie grzeszy, bo nie takie żaby musi jeść - skomentował Radosław Sikorski podpisanie przez Andrzeja Dudę kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Radosław Sikorski odniósł się do podpisania przez prezydenta Dudę kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. - Taka jest cała polityka PiS-u : wielkie słowa, po czym wielka klapa. Przypomina mi to późną sanację. Najpierw gadają o honorze, potem ponoszą sromotną klęskę, a na koniec uciekają z kraju, ale wszystko na najwyższym diapazonie patriotyzmu, a każdy, kto się z nimi nie zgadza, jest zdrajcą - stwierdził. - Pan prezydent nadmiarem godności nie grzeszy, bo nie takie żaby musi jeść - dodał.

"Kibicuję Rydzykowi"

Sikorski sceptycznie podchodzi do nowej partii Roberta Biedronia. Jego zdaniem "nowe byty polityczne dostają premię za nowość", a w wyborach osiągają znacznie gorsze wyniki niż w sondażach. - Jeżeli Robert Biedroń będzie się przyczyniał do jednoczenia lewicy, to będę z nim sympatyzował. Jeżeli będzie się przyczyniał do utraty głosów na rzecz demokracji i Europy, to będę go uważał za szkodnika - stwierdził Radosław Sikorski. Przyznał też, że jest zwolennikiem jednej szerokiej koalicji.