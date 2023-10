Niemcy komentują wybory w Polsce. Pada nazwisko Tuska

Dodał, że być może większość ludzi w Polsce "nie uważa za dobre, gdy żąda się teraz reparacji od Niemiec w wysokości 1,3 bln euro". Ale – jak mówił – dla wielu ludzi w Polsce ważne jest to, by Niemcy "więcej zrobili w kwestii zadośćuczynienia, by uznały, jak ciężkie zbrodnie popełnili na Polakach podczas okupacji, by polska historia i niemieckie zbrodnie odgrywały większą rolę w nauczaniu historii w Niemczech, byśmy bardziej troszczyli się o ponad dwa miliony osób pochodzenia polskiego, którzy żyją u nas". To są sprawy ważne dla wielu ludzi w Polsce – podkreślił Dietmar Nietan.