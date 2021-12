Niedzielski: Apogeum IV fali wyraźnie różne od poprzednich

Eksperta zapytano też, jak często będziemy musieli się szczepić. - Mam nadzieję, że to będzie raz na rok. To jest taka perspektywa grypowa, ale nie mylmy tych dwóch chorób, ale nie mówmy, że jest to samo. Tak samo to się będziemy szczepić, ale choroba jest inna, choroba jest o wysoce większej śmiertelności - podkreśla ekspert.