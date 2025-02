Sondaże na ostatniej prostej. Niemcy blisko wielkiej zmiany

Koalicja CDU i CSU od dawna prowadzi w sondażach i jest uważana za faworyta w nadchodzących wyborach. Według sondaży, chadecy mogą liczyć na poparcie od 29 do 34 proc. wyborców, podczas gdy SPD cieszy się poparciem od 15 do 18 proc. Przedterminowe wybory do Bundestagu odbędą się 23 lutego.