Nie żyje Rosalynn Carter. Była pierwsza dama USA miała 96 lat

- Rosalynn była moim równym partnerem we wszystkim, co kiedykolwiek osiągnąłem. Udzieliła mi mądrych wskazówek i wsparcia, kiedy go potrzebowałem. Dopóki Rosalynn była na świecie, zawsze wiedziałem, że ktoś mnie kocha i wspiera - powiedział po śmierci żony były prezydent Jimmy Carter.