Duda: dla mnie nie ma znaczenia, kto jest prezydentem USA

Żuchowski: prezydent nie powinien się tak wypowiadać

Na słowa te zareagował Paweł Żuchowski, korespondent radia RMF FM w Waszyngtonie. "Ale to jest złe, naprawdę uważam, że pan prezydent nie powinien się tak wypowiadać. Absolutnie ważne jest to, kto jest prezydentem USA i jakie ma podejście do spraw międzynarodowych. Dla nas ważny jest prezydent USA, który jest otwarty na świat, który szanuje sojusze, organizacje międzynarodowe, to leży w naszym interesie. Nie możemy się mieszać w amerykańskie wybory - to faktycznie wybór Amerykanów, jednak można powiedzieć to inaczej" - napisał na swoim profilu na platformie X.