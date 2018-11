Nie przeżył strzelaniny w Kalifornii. Rok temu uszedł z życiem z krwawego ataku

Telemachus Orfanos przeżył strzelaninę w Las Vegas. Wrócił po niej do domu, ale wczoraj mu się nie udało – powiedziała matka mężczyzny. Nie był on jedyną osobą, dla której atak w Kalifornii nie był pierwszym takim wydarzeniem w życiu.



W barze słychać było muzykę country. W telewizji pokazywano mecz koszykówki, część osób grała w bilard, inni tańczyli. Nagle do baru w Thousand Oaks wszedł mężczyzna z bronią. Tak czwartkową strzelaninę w Kalifornii opisuje portal "The New York Times". Zginęło w niej 12 osób, w tym Telemachus Orfanos.