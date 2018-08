Nawałnice nad Mazowszem. Nie żyje jedna osoba

Do mazowieckiej straży wpłynęło aż 180 zgłoszeń w związku z burzami. Jest niestety pierwsza ofiara ulew w Polsce. Utonął mężczyzna, którego prawdopodobnie porwała wezbrana woda rzeki Cetyni. Jak długo będzie padać?



Do tragedii doszło w Sokołowie Podlaskim na terenie województwa mazowieckiego. Jak informuje RMF FM, silne opady spowodowały wezbranie rzeki Cetyni. 50-latek prawdopodobnie został wciągnięty przez nurt. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

W powiecie radomskim w związku z burzą strażacy odebrali 60 zgłoszeń. Jak poinformował Polsat News rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu Konrad Neska, wichura uszkodziła dach budynku przy ul. Grota-Roweckiego; nikomu nic się nie stało. Do dwóch pożarów doszło w dwóch miejscowościach w pow. radomskim. Od wyładowań atmosferycznych zapaliły się opuszczony dom i stodoła.

Uważajmy, bo popołudniowe burze na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i południowej Małopolsce mogą być gwałtowne z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem dochodzącym do 70 km/h, a nawet z lokalnymi opadami gradu.

W weekend będzie dużo chłodniej niż ostatnio. Wszyscy odpoczniemy na chwilę od upałów. Temperatury będą niższe w całym kraju. W ciągu dnia termometry wskażą od (+20) – (+23) st. C na północy, wschodzie i południowym – wschodzie do (+24) – (+26) st. C w centrum, na zachodzie i południowym – zachodzie Polski.