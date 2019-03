Narodowcy zorganizują Marsz Suwerenności. Odbędzie się 1. maja

Organizatorami wydarzenia będą Młodzież Wszechpolska, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy. Środowiska prawicowe chcą w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej w 15. rocznicę akcesji.

Robert Winnicki przypomniał, że przed piętnastu laty Polacy również wyszli na ulice, by zamanifestować niezadowolenie z powodu wejścia do UE. - Sam byłem na tym marszu. Mimo miażdżącej propagandy udało się przekonać znaczną część Polaków, by nie głosowali za wejściem do UE. 1. maja wyrazimy sprzeciw wobec dyktatu Brukseli. Wszystkich przywiązanych do suwerenności, wszystkich tych, którzy nie chcą ingerencji w sądownictwo, kulturę, gospodarkę i prawo ze strony europejskich komisarzy zapraszamy do Warszawy - apelował Winnicki.