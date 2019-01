Joachim Brudziński: nawet gdyby zjedli tysiąc kotletów i wezwali na pomoc tysiąc atletów, to nie poradzą

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński murem stoi za szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jego zdaniem "nikt o zdrowych zmysłach nie uwierzy w narrację 'Gazety Wyborczej" i PO". - Nie poradzą - mówi Brudziński i sięga po cytat z klasyka.

Joachim Brudziński był "Gościem Wiadomości". Pytany był m.in. o sprawę tzw. "taśm Kaczyńskiego", które ujawniła we wtorek "Gazeta Wyborcza" . Prowadzący rozmowę, chciał się dowiedzieć, czy szef MSWiA traktuje tę sprawę poważnie, czy też uważa ją za kapiszon. - Traktuję poważnie to, że w środku stolicy fundacja, która ma grunt, na podstawie decyzji politycznych nie może postawić biurowca - odparł szef MSWiA. - Można było w Warszawie budować tunele wzdłuż Wisły, można było wyrzucać ludzi i przejmować kamienice, a nie można wybudować budynku za uczciwe pieniądze, bo nie podoba się to politykom PO - dodał.

Na uwagę, że autorzy publikacji zarzucają Jarosławowi Kaczyńskiemu to, że nie chciał zapłacić przedsiębiorcy, który miał wykonać prace dla tej fundacji, Brudziński uśmiechnął się. - Nawet gdyby redaktorzy "Gazety Wyborczej" i politycy PO zjedli 1000 kotletów, i wezwali na pomoc tysiąc atletów, to nie poradzą - stwierdził, parafrazując fragment utworu dla dzieci autorstwa Jana Tuwima - "Lokomotywa".

- Od 30 lat to środowisko próbuje uczynić z Jarosława Kaczyńskiego niedojdę, nieporadnego człowieka, nieposiadającego konta, prawa jazdy, który w życiu dorobił się tylko dwóch kotów - argumentował szef MSWiA. - Z lubością publikowano zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego w rozwiązanych butach, w lipcu ubiegłego roku czyniono aferę, że na wakacje wyjechał w tych samych spodniach w których był rok i dwa lata temu. I nagle się dowiadujemy, że Jarosław Kaczyński to miliarder. Szanowni państwo, kto o zdrowych zmysłach w te narracje "Gazety Wyborczej" uwierzy? - pytał się Brudziński.

- To oczywista bzdura i zła wiadomość dla mediów analogowych. To internauci dzisiaj wygrali tę debatę, hasztag #jacieniemoge i hasztag #kapiszon zdominował tę narrację. Polacy tej hucpy nie kupili i nie kupią - zapewnił.

- Nasi wyborcy, Polacy, wybaczą Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ma rozwiązany but i przekrzywiony krawat, ale nie wybacza nam arogancji i nieuczciwości - zapewniał Brudziński. Na uwagę, że PO twierdzi, że to politycy PiS są nieuczciwi odparł: "Ja to zostawiam mądrości Polaków". - Polacy pamiętają, jak to było w przeszłości, np. w sprawie afery hazardowej. Kto został wtedy ukarany? Policjant, który te aferę Tuskowi pokazał - Mariusz Kamiński. Dlatego, że dotknął bliskich współpracowników premiera. Czy komuś z nich włos z głowy spadł? - dopytywał.