Wypłynęła taśma Kaczyńskiego. Rozmowa dotyczyła budowy wieżowców

"Gazeta Wyborcza" opublikowała opis nagrania rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem. Prezes PiS mówi o budowie dwóch wieżowców przez powiązaną z jego środowiskiem spółkę Srebrna. Inwestycja miała zostać wstrzymana ze względu na nieprzychylność władz stolicy i kampanię Jana Śpiewaka.

Gdy zarząd spółki Srebrna odmówił austriackiemu biznesmenowi zapłaty za pracę, Birgfellner udał się do Kaczyńskiego, z którym łącznie w sprawie projektu miał spotkać się od maja 2017 roku 16 razy. Wówczas okazało się, że Srebrna nie dostała od władz Warszawy pozwolenia na budowę ani tzw. wuzetki, czyli warunków zabudowy. Jak podaje "Wyborcza", na wstrzymanie budowy wpływ miała również polityka.

Birgfellner i jego wspólniczka przekonywali, że "nie są oszustami" i przekazali wymagane rachunki i sprawozdania. Podkreślali również, że sytuacja polityczna była znana już ponad rok wcześniej. - Wszystko wiem, ja nie chcę nikogo oszukiwać. Ja wiem, że to było robione dla nas. Ja bym chciał zapłacić, tylko że do tego muszą być podstawy w papierach. Gdyby do tych wszystkich opracowań, które tu są, były dołączone rachunki - mówił prezes PiS.