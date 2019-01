Jarosław Kaczyński zwołał naradę. Jest Macierewicz

W siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej znów obradują najważniejsi politycy partii. Poza ścisłym kierownictwem ugrupowania, w spotkaniu wziął też udział Antonii Macierewicz.

Politycy PiS póki co nie komentują, co było tematem rozmów. Trudno wyobrazić sobie jednak, by nie zdominowało ich zatrzymanie byłego rzecznika MON i bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza - Bartłomieja M. W tej samej sprawie na przesłuchanie został też przewieziony były poseł PiS - Mariusz Antoni K.