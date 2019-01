Będzie śledztwo ws. manifestacji przed obozem Auschwitz

Prokuratura poleciła policji wszczęcie dochodzenia w sprawie zgromadzenia narodowców z udziałem Piotra Rybaka w 74. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Chodzi o podejrzenie o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym lub rasowym.

- Zarejestrowano przebieg tego zgromadzenia. Policja dokonała wstępnej analizy zapisów rejestratorów, po której uznała za właściwe przekazanie całości materiału do prokuratury celem podjęcia decyzji, co dalej robić w tej sprawie. My - również po wstępnej analizie tego materiału - stwierdziliśmy, że niektóre wypowiedzi uczestników tego zgromadzenia mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa - stwierdził zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka.