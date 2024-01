Napisał list do prezydenta. "Zatrzymanie Ryby kwestią czasu"

- W liście do prezydenta Piotr R. podaje "prawdy objawione", treści nieprawdziwe, wiedząc, że nikt z zewnątrz nie może ich zweryfikować. To człowiek niewiarygodny, był już skazany za inne przestępstwa, a dwukrotnie nieprawomocnie także w sprawie tzw. aferze gruntowej. Dlatego uciekł na tyle daleko, że nawet Interpol nie może go znaleźć - mówił "Rzeczpospolitej" mec. Michał Zuchmantowicz, adwokat Mariusza Kamińskiego.