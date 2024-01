Bohater afery gruntowej pisze do Dudy. "Złamię teraz prawo, ale zdradzę"

Były doradca Andrzeja Leppera wielokrotnie w liście zwraca się bezpośrednio do prezydenta. "Pan wie, co zeznawali oskarżeni i świadkowie w procesie badającym legalność działań czterech panów z CBA. Jak naciągano fakty, żeby wykreować rzekomą korupcję w Ministerstwie Rolnictwa, jak wciągano A. Leppera w pułapkę, jakie manipulacje i przestępcze działania podejmowali funkcjonariusze CBA. Jak bardzo chcieli doprowadzić do spotkania z A. Lepperem, tylko po to, żeby rękę uścisnął. Żeby zrobić zdjęcie operacyjne. Wyjątkowe obrzydliwe metody" - opisuje Ryba.