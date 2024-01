Kołodziejczak spotkał się z synem Leppera. "Jestem oburzony"

Syn Leppera o Kamińskim i Wąsiku. "Zbezcześcili imię taty"

W jego ocenie to dzieci Leppera zostały poszkodowane w aferze gruntowej. - Dla mnie to jest śmieszne, co robi prezydent. Robi z nich (Kamińskiego i Wąsika - red.) krystalicznych ludzi, a jednak oni zbezcześcili imię mojego taty. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ktoś się przyznał do błędu i przywrócił tacie dobre imię - podkreślił cytowany przez interia.pl Tomasz Lepper.