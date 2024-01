Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Tusk: "Nie będę w ogóle dyskutował"

Powiedział, że jeśli Andrzej Duda zechce uniewinnić polityków PiS "nie będzie z tym dyskutował". - Będziemy przestrzegać prawa, konstytucji, wyroków sądowych. I tu nie ma pola do negocjacji. Spory są zrozumiałe. W kwestii praworządności prezydent ma inne zdanie, niż ja. Ale od decyzji są sądy. I bardzo mi zależało by przekonać prezydenta, że politycy nie stoją ponad prawem. Jeśli prezydent dziś nie uznaje tej filozofii, to dla obywateli jest jasne. Zobaczmy, może przyszłość pozwoli się panu prezydentowi przychylić do takiej opinii w sprawie praworządności - zaznaczył.