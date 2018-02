Naczelny rabin Polski komentuje decyzję Dudy. "Prezydent okazał wrażliwość"

Michael Schudrich powiedział, że rozumie decyzję Andrzeja Dudy o podpisaniu nowelizacji ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie podkreśla jednak, że "były też inne możliwości rozwiązania tej kwestii".

- To bardzo ważne, żeby każdy człowiek starał się zrozumieć inną wrażliwość. W ostatnim tygodniu brakowało tego, by jedna strona starała się zrozumieć odczucia drugiej strony i to jest bardzo złe. Prezydent Andrzej Duda okazał wrażliwość na argumenty obu stron - stwierdził.

- To będzie wielki grzech, jeżeli będzie pozwolenie na to, aby nawet tak trudny i ważny spór zepsuł nasze relacje. Na to nie możemy pozwolić. Rozumiem decyzję prezydenta, ale były też inne możliwości rozwiązania tej kwestii. Zawsze ważna jest nie tylko sama decyzja, ale także proces, który do niej doprowadził - podsumował.