Ostre komentarze po decyzji Andrzeja Dudy. Burza w sieci

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy o IPN i odesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. To wywołało lawinę komentarzy. Niektóre są bardzo mocne i krytyczne. Obóz rządzący chwali decyzję Dudy.

- Jestem skłonny przychylić się do tego, aby wątpliwości zostały rozstrzygnięte. Nie chciałbym, aby ocaleni mieli wątpliwości, czy mogą głosić swe świadectwo, ale nie chciałbym też, aby Polacy byli pomawiani o udział w Holokauście – tak uzasadnił swoją decyzję prezydent Andrzej Duda .

Prezydent stwierdził, że nowelizacja ustawy o IPN nie pojawiła się w ostatnich tygodniach, a prace nad nowymi przepisami trwały od roku. Andrzej Duda zaznaczył, że ze strony Izraela pojawiło się oczekiwania, że przepisy nie będą zabraniać działalności artystycznej i naukowej. Jego zdaniem to oczekiwanie zostało uwzględnione.

Fala komentarzy

Robert Tyszkiewicz z PO uznał, że decyzja prezydenta jest gestem piłatowego umycia rąk. "To tylko ucieczka od odpowiedzialności i próba zyskania na czasie. PAD wolał, by to sędzia Przyłębska zajęła się przyszłością dialogu polsko-izraelskiego" - napisał.