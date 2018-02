Jest reakcja Izraela na decyzję Dudy

"Mamy nadzieję, że uda nam się uzgodnić zmiany i poprawki w nowelizacji ustawy o IPN, gdy będzie się nią zajmował TK" - głosi stanowisko ministerstwa spraw zagranicznych Izraela.

Izraelskie MSZ oświadczyło, że kontynuuje dialog z polskimi władzami, ale "z rezerwą" odnosi się do nowelizacji ustawy o IPN.

Stanowisko resortu opublikowała PAP. Nastąpiło to po ogłoszeniu decyzji Andrzeja Dudy ws. ustawy. Prezydent poinformował, że podpisze nowelizację. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy nie ogranicza ona w sposób nieuprawniony wolności słowa.