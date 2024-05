"Multiplikatory siły". Zwiększą się możliwości polskich Sił Powietrznych

Rozwiązywałoby to kwestię wsparcia logistycznego, gdyż Siły Powietrzne do dziś nie mają latającego tankowca, czy samolotu ewakuacji medycznej, który byłby zdolny ewakuować Polaków np. z zapalnych rejonów świata. Przykładem może być jesienna ewakuacja z Izraela, do którego - oprócz rządowych samolotów - zostały wysłane transportowe C-130 Hercules.