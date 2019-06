Mrowiny. Zabójstwo Kristiny. Jakub A. mógł to zrobić z zemsty

Mężczyzna chciał ukarać matkę dziewczynki za to, że odtrąciła jego miłość. Tak wynika z relacji znajomych Agnieszki L. Kobieta nie chciała się przeprowadzić do nowo wybudowanego domu z Jakubem A.

Jakub A. miał nie zabić Kristiny z Mrowin dlatego, że go nie lubiła, tylko z zemsty na matce dziewczynki. To miała być kara za odtrącenie jego miłości przez matkę dziewczynki. Mężczyzna podejrzany o morderstwo 10-latki często spędzał z nią czas. - Był opiekuńczy i Kristina by się do niego przekonała - twierdzą znajomi matki w rozmowie z "Super Expressem".

Do zabójstwa Kristiny z Mrowin doszło 13 czerwca. Dziewczynka została porwana w drodze ze szkoły do domu. Jej ciało znaleziono w lesie, 6 km od miejsca gdzie mieszkała. 10-latka miała wsiąść do samochodu z Jakubem A. To on jest podejrzany o morderstwo. Mężczyzna był zakochany w jej matce, jednak ta nie chciała się z nim wiązać.