Zabójstwo 10-letniej Kristiny i niegasnący gniew. Społeczeństwo potrzebuje kozłów ofiarnych. Szuka winnych

Samosąd w Mrowinach na niewinnych sąsiadach. O krok od linczu na 22-letnim Jakubie przed prokuraturą. Nawoływanie do śmierci z okien zakładu karnego. Społeczeństwo w przypadkach tragicznych zdarzeń szuka kozłów ofiarnych, potrzebuje znaleźć winnych. W rozmowie z WP socjolog tłumaczy, że takich "Jakubów" w naszym życiu jest więcej.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował mężczyznę na trzy miesiące. W zakładzie karnym osadzeni "przywitali" go wykrzykując: "wieszaj się".

- Jest to potrzebny motyw do wspólnego działania, na przykład protestu czy nawet społecznego linczu. Winni muszą się znaleźć - mówi socjolożka. I dodaje, że takich "Jakubów", czyli zapalników do protestu, jest w naszym życiu więcej i nie muszą to być konkretne osoby. Może to być chociażby decyzja polityczna czy niesprawiedliwy wyrok sądu.