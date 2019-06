Podejrzany o morderstwo Kristiny Jakub A. w innym areszcie. "Został schowany"

Krzyki i groźby - tak Jakub A., który przyznał się do morderstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin, został przywitany w areszcie. Co będzie z nim dalej? Jak tłumaczy WP funkcjonariusz Służby Więziennej, współwięźniowie czują, że powinni wymierzyć sprawiedliwość.



Komisja penitencjarna zdecydowała, by Jakubowi A. nadać status więźnia niebezpiecznego. Według naszych ustaleń, mężczyzna został przeniesiony do innego zakładu karnego . Tam został objęty specjalną ochroną.

- Dlatego w naszych obowiązkach jest go pilnować, by nie doszło do takich rzeczy - podkreśla nasz rozmówca. I dodaje: - To nasze zadania. Szkoda tylko, że nie jest jak kiedyś. Kiedyś my chroniliśmy społeczeństwo przed bandytami, a teraz chronimy bandytów.