Zdjęcia prężącego mięśnie więźnia na Facebooku. Jak to możliwe? "Strażnicy mają za dużo na głowie"

Więźniom udaje się przechytrzyć strażników. Na Facebooku pojawiły się zdjęcia osadzonego, a jedno z nich podpisano: "Skorumpowany zakład karny". - Naszym zadaniem jest wyłapywać nieprawidłowości, ale nie jesteśmy w stanie wszędzie zajrzeć - mówi WP funkcjonariusz Służby Więziennej.

Narkotyki, telefony, modemy do internetu - te przedmioty, jak mówi w rozmowie z WP autor facebookowego profilu Służba Więzienna Okiem Klawisza, "osadzeni pracujący 'na wolności' wnoszą w przedziwny sposób do zakładu karnego". - A ich nie powinno tam być. Naszym zadaniem jest to wyłapywać, ale proszę uwierzyć - nie wszędzie jesteśmy w stanie zajrzeć - tłumaczy funkcjonariusz.

"Przeszukujesz jednego, w tym czasie drugi coś przemyca"

Choć nie wiadomo komu, kiedy i w jaki sposób udało się uwiecznić ćwiczącego mężczyznę, funkcjonariusz w rozmowie z nami twierdzi, że "zdjęcia ewidentnie są zrobione przez osadzonych". - Nie raz widziałem w internecie fotografie krążące z zakładów karnych. Niejednokrotnie sam takie napotykałem. To jest tak: Chcesz by był porządek, przeszukujesz jednego, w tym czasie drugi coś przemyca. Jest nas zdecydowanie za mało i mamy zdecydowanie za dużo na głowie - podkreśla.

To nie wszystko. Na zdjęciach z zakładu karnego w Chełmie widać też odżywki, suplementy diety. Co na to nasz rozmówca? - Osadzony idzie do lekarza, mówi, że trzyma dietę i brakuje mu witamin, lekarz na to zezwala. Następnie wymaga się od dyrektora, by w kantynie więziennej były dostępne takie suplementy. Błędne kółko... - odpowiada funkcjonariusz.