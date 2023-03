Mr. Nibbles zjedzony. Matka zabiła chomika córki

Emma Parker przyznała się do "spowodowania cierpienia u istoty godnej ochrony". Za to przestępstwo w Wielkiej Brytanii można pójść do więzienia na pięć lat. W tym przypadku sędzia James House był dość łagodny, ponieważ skazał kobietę na rok pozbawienia wolności. Kobiecie zostały odebrane też psy, które trzymała w swoim domu. Przez kolejne 15 lat nie będzie mogła posiadać zwierząt domowych.