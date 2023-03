Lekarze osłupieli po prześwietleniu. Uratowali życie 3-latka

Wszystko zaczęło się od tego, że mały chłopiec skarżył się matce, że swędzi go gardło. Po krótkiej rozmowie przyznał się, że połknął gwóźdź. Matka szybko zawiozła 3-latka do szpitala, gdzie wykonano zdjęcie rentgenowskie. Lekarze znaleźli na nim ciało obce wbite w prawe płuco. W trybie pilnym chłopiec został przewieziony do kliniki pediatrycznej w Holugin. Tam lekarze wykonali bronchoskopię.