Oczy wszystkich zwrócone na Poznań. Na jaw wychodzą kolejne fakty

- Współpraca to za dużo powiedziane. Ale byliśmy w kontakcie z Konradem. Dwa dni temu do mnie pisał, żeby uregulować sprawy sprzedaży lemoniady na polskich ulicach. Jako przykład podawał Stany Zjednoczone, gdzie jest to uregulowane prawnie, a u nas nadal nielegalne. Dlatego bardzo zaskoczyła i zasmuciła mnie wiadomość z Poznania. Mówił, że będzie chciał się zaangażować w moją partię polityczną "Dobry Ruch", którą niedawno zarejestrowaliśmy. Wspominał, że ma na głowie festiwal i po tym wydarzeniu będzie miał więcej czasu. Przewijał się przy wydarzeniach organizowanym w duchu "wolnościowców". Czy znałem go osobiście? Myślę, że gdzieś się spotkaliśmy również na żywo. Głównie kontaktowaliśmy się przez komunikatory – mówi Wirtualnej Polsce poseł Paweł Szramka.