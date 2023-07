Morderstwo na ulicach Poznania. "Zabójca miał pozwolenie na broń"

To, co działo się później, wiemy ze wstrząsającego nagrania, które opublikował w mediach społecznościowych jeden ze świadków. Kobieta próbowała ratować mężczyznę, wołając o pomoc. Zabójca wymachiwał pistoletem i wycelował ponownie w leżącego na ziemi 30-latka - prawdopodobnie oddając kolejny strzał. Po chwili przystawił sobie broń do głowy i wystrzelił. Mimo reanimacji zmarł. Zabójcą był 31-letni mężczyzna.