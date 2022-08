Tragedia w Kiełpinie. Jedna z ofiar to lekarz z Warszawy

- Znaliśmy się od dziecka, do Kiełpina wprowadził się jeszcze z rodzicami, w wieku nastoletnim. Potem założył swoją rodzinę. Oni tu tylko mieszkali, codziennie dojeżdżali do pracy do Warszawy. Nie dochodzi do mnie to, że jego syn może mieć związek ze sprawą. To niemożliwe. Mogę zapewnić, że to była bardzo spokojna rodzina - mówi nam znajoma rodziny, która poprosiła o anonimowość.