Tragedia na Mazowszu. Znaleziono ciała małżeństwa

Policja na razie nie przesądza, że nastolatek przyczynił się do śmierci rodziców. Śledczy nie ujawniają też, czy doszło do zabójstwa. - Jest za wcześnie, by udzielać takich danych - przekazała w rozmowie z portalem Interia prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka warszawskiej Prokuratury Okręgowej.