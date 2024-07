"Król jest nagi". Polityk PiS krytykuje własną partię

"Będzie po staremu. Panuje powszechna radość. Umarł król, niech żyje król. A jednak król jest nagi - mamy w PiS coraz większy kryzys przywództwa, lojalności i elementarnej przyzwoitości. Partia jest skłócona, po raz kolejny okazuje się, że aby wysoko awansować trzeba ostro się postawić, a nawet zdradzić. Uczciwi i lojalni znowu zostali wykorzystani do bezowocnej walki i teraz stoją z boku i kolejny raz zastanawiają się po co to wszystko było... " - pisze senator PiS.