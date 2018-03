Mocne słowa szefa chadeków w PE. "Polska nie może pozostać pełnoprawnym członkiem Wspólnoty"

- Swoimi decyzjami rząd polski stawia się poza wspólnotą wartości UE - uważa szef europejskich chadeków Manfred Weber. Atakuje też prezesa Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, że Jarosława Kaczyńskiego boli proeuropejskie nastawienie Polaków.

Zaznaczył, że - w przeciwieństwie do Polski - premier Węgier Viktor Orban , zmieniając konstytucję czy reformując wymiar sprawiedliwości, "dotychczas zawsze przestrzegał wyznaczonych zasad".

- Już sama dyskusja w Polsce na ten temat doprowadziła do tego, że ludzie się zbuntowali. Przewodniczącego partii rządzącej PiS Jarosława Kaczyńskiego boli najbardziej to, że Polska jest zdecydowanie proeuropejskim krajem. Oddalając swoimi decyzjami Polskę od UE, Kaczyński oddala się od swoich obywateli, a to stwarza najsilniejszą presję - stwierdził Weber.