Miedwiediew bez pardonu atakuje Kaczyńskiego i Morawieckiego. Nazwał ich "wyrzutkami"

"Draghi to nie Berlusconi"

Kontynuując, wskazywał, że "prawdziwy polityk nie boi się podejmować decyzji". - Każdy przywódca jest wyjątkowy, ale prawdziwy mąż stanu to ktoś, kto może podejmować niepopularne decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Ktoś, kto rozumie, że stosunki międzynarodowe to nie prowincjonalne biuro dyrektora europejskiej szkoły, gdzie uczniom daje się klapsy i kary - pisał, wyraźnie nawiązując do sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.