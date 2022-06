Miedwiediew o decyzji KE: Przygotowują Ukraińców do śmierci za europejską perspektywę

- Moskwa będzie zwracać baczną uwagę na rozwój wydarzeń związanych z ewentualnym przyznaniem Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej - zapowiedział w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Stwierdził to kilkadziesiąt minut przed tym, jak szefowa KE Ursula von der Leyen ogłosiła, że Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.