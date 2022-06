Wojna w Ukrainie. Kłamstwa Ławrowa. "Nie napadliśmy na Ukrainę"

"To szaleństwo", wyjazd ma "ukryty motyw wyborczy" - m.in. takie komentarze pojawiły się ze strony francuskiej opozycji po tym, jak ujawniono, że Emmanuel Macron udał się z wizytą do Kijowa. Prezydent Francji skomentował już swój wyjazd do Ukrainy. Wyznał, że dalej będzie dzwonił do Władimira Putina, ale zawsze w "konsultacji z prezydentem Ukrainy".