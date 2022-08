Mer Chersonia otruty przez ukraińskich partyzantów? Nowe doniesienia

Ukraina od kilku tygodni stara się odzyskać kontrolę nad terenami okupowanymi przez Rosję. Aby tego dokonać, musi atakować cele znajdujące się głęboko za linią wrogą. Zwraca się przy tym o pomoc do partyzantów. Najczęściej są to mieszkańcy terytoriów okupowanych przez Rosjan, którzy pozostali lojalni względem Kijowa - informuje "New York Times".