Media: Polacy lecieli do Meksyku. Przez transport koni utknęli w Amsterdamie

Problemy mają dotyczyć grupy ponad 50 polskich turystów. Jak czytamy, samolot lecący do Meksyku zawrócił znad Kanady i wrócił do Holandii.

O sprawie informuje RMF FM. Radio podaje, że samolot holenderskich linii KLM "z lotniska Schiphol koło Amsterdamu został zawrócony znad wschodniej Kanady i musiał wrócić do macierzystego portu".

W rozmowie z radiem turyści twierdzą, że przez dłuższy czas nie byli informowani o powodach przerwania podróży. Dodają, że sugerowano im, iż dotarcie do Meksyku miał uniemożliwić wybuch wulkanu.

- Ja osobiście byłem naocznym świadkiem, jak konie są wkładanie do luku transportowego - mówi z kolei jeden z pasażerów. Jego zdaniem na pokładzie transportowanych było kilkadziesiąt koni arabskich i to kwestie związane ze zwierzętami spowodowały, że maszyna musiała zawrócić. Doniesienia te potwierdziły wstępne ustalenia radia.

"W tej chwili trwa przydzielanie miejsc w kolejnych lotach do Meksyku. Niestety, nie będzie to jeden wspólny lot, tylko co najmniej trzy" - czytamy.