Media: Hanna Zdanowska tworzy w Łodzi partię wodzowską

Lokalna prasa informuje, że w łódzkiej Platformie Obywatelskiej ma dojść do prawdziwej rewolucji. Jak czytamy, prezydent miasta Hanna Zdanowska chce połączyć trzynaście kół partyjnych w jedno i stanąć na jego czele.

"Koło z trzeciego co wielkości miasta w Polsce jedną uchwałą może dać jasny sygnał, kogo popiera, a od czasu kampanii parlamentarnej wiadomo, że Zdanowska Grzegorza Schetyny nie poprze" - czytamy.

"Dziennik Łódzki" dowiedział się, że uchwały o wejściu do Koła Łódź podjęło już co najmniej osiem z trzynastu kół, także Koło Europejskie, do którego należy Zdanowska. "Kształt zarządu nowego koła odpowie na pytanie, z kim w łódzkiej PO liczy się dziś najbardziej prezydent miasta" - czytamy.