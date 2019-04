Mąż Beaty Szydło jest nauczycielem. Strajkował? "Dostrzega problemy"

Strajk nauczycieli jest już oficjalnie zawieszony. ZNP zapowiada, że może być kontynuowany od września. Czy mąż Beaty Szydło również brał udział w proteście? Wicepremier zdradza, że on i tylko kilku innych nauczycieli z tej samej placówki wyłamało się ze strajku.

Przypomnijmy, że ZNP zawiesił strajk nauczycieli od soboty. - Panie Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na pana rozwiązanie tego problemu - mówił Sławomir Broniarz . Podkreślił, że to nie koniec.

Strajk trwał od 8 kwietnia. W poniedziałek 29 kwietnia pedagodzy wrócą do pracy.

"Od soboty, 27 kwietnia ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy! Powiem więcej: od dzisiaj wchodzimy w nowy, znacznie ważniejszy etap. Jesteśmy bowiem w połowie drogi. Dlatego dzisiaj nie podpisujemy tego, co podpisała Solidarność, torpedując negocjacje z rządem.

Chciałbym powiedzieć tu jasno: prawda jest taka, że strajk mógłby być prowadzony dalej. Prawda jest taka, że strajk trwałby w czasie matur. I nie zdołalibyście, Panie Premierze Morawiecki, rozwiązać tego problemu. Nie bylibyście w stanie zastąpić nauczycieli, zaryzykowalibyście dobro uczniów, skazalibyście ich na ten stres. Nie wzięliście za nich odpowiedzialności – dlatego bierzemy ją my. Nauczyciele i rodzice. I dlatego, w porozumieniu z samymi uczniami, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do spokojnego ukończenia roku" - brzmi oświadczenie Sławomira Broniarza.