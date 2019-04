ZNP zawiesza strajk nauczycieli. Protestujący nie rozumieją decyzji. "Wystawiono białą flagę"

Strajk nauczycieli zostanie zawieszony od soboty. Pierwsza reakcja? Niezrozumienie. Nauczyciele byli przygotowani, by strajkować kolejne tygodnie. Są w szoku. - To wywieszenie białej flagi - mówi WP nauczycielka z Łodzi. - Czuję się fatalnie - dodaje nauczyciel z Wałbrzycha. Wszyscy zgodnie przyznają, że strajk nauczycieli od września będzie niemożliwy.

Szef ZNP Sławomir Broniarz zadecydował o zawieszeniu strajku nauczycieli od soboty. - Panie Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na pana rozwiązania tego problemu - powiedział w czwartek Broniarz. Podkreślił, że to nie koniec.

- Strajk zawieszony, nie odwołany, ale do września pozbawią nas prawa do strajku. I we wrześniu zrywu nie będzie - ocenia nauczycielka. Wtóruje jej pani Agnieszka ucząca w liceum w Zabrzu. - Nikt we wrześniu nie wróci do strajku. To pewne - ocenia.