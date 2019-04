Matury 2019. Kulisy obrad, na których zdecydowano o klasyfikacji uczniów. "Manipulacja"

Już 9 z 20 Międzyszkolnych Komitetów Strajkowych odcięło się od apelu Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego o klasyfikację maturzystów. Wiemy, jak wyglądało wtorkowe spotkanie OMKS, na którym zapadła ta decyzja. - To były cztery godziny manipulacji emocjonalnych - wyznaje WP Agnieszka Kałczyńska, rzeczniczka wrocławskiego MKS.

Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy po burzliwych obradach zaapelował we wtorek do nauczycieli, by mimo strajku zebrali się na radach pedagogicznych i klasyfikowali uczniów klas maturalnych. - Po raz kolejny polski rząd nie zdał egzaminu, zdaliśmy go my, nauczyciele - mówili we wtorek przedstawiciele OMKS.