Strajk nauczycieli 2019. Nic ich nie powstrzyma. Nawet luka w domowym budżecie

Nauczyciele nie odpuszczają. Za dni strajku mogą nie otrzymać pensji, ale, jak mówią WP, nawet to ich nie zatrzyma. Mają wsparcie rodziny i małżonków. Niektórzy zapowiadają, że jeśli będzie potrzeba, wezmą kolejne pożyczki. - Mam odłożone pieniądze, które miały pójść na spłatę zobowiązania finansowego. A z tego żyję - wyznaje nam nauczycielka.

- Uwielbiam czytać trollowe informacje, jak to nastroje wśród nauczycieli się załamują. Ja tego nie zauważyłam, jest wręcz odwrotnie - mówi WP pani Anna, nauczycielka z Olsztyna. - Kolejne informacje odnośnie do rozdawnictwa pokazują nam, jak bardzo nami rząd gardzi. Już raz tak było, w 1993 roku. Wtedy też strajkowałam. I nic nie ugraliśmy, ale i rząd szybko się zmienił... - zauważa.

- Mam informacje, że w wielu rodzinach nauczycielskich nastąpiła mobilizacja - rodziny obiecały strajkującym nauczycielom pomoc finansową. Gdyby myśleć o kwestiach finansowych i o tym, że już pół wypłaty nie zobaczymy, to po co strajkować? Dla mnie to oczywiście duży wydatek. Każdy z nas ma kredyty. Każdy ma normalne życie. Ale takiej mobilizacji nie widziałam od 1993 roku. I nie wycofamy się - dodaje nauczycielka.