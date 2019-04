Strajk nauczycieli 2019. Szkoły nie będą już takie same. Nauczyciele: będziemy wykonywać minimum pracy

"Jaka płaca, taka praca". Nauczyciele już zapowiadają, że szkoły po strajku nigdy nie będą takie same. Pedagodzy zamierzają wykonywać absolutne minimum pracy. - Koniec z wycieczkami, koniec z pracami domowymi, koniec z zajęciami dodatkowymi i konkursami - mówią nauczyciele.

Strajk nauczycieli jest bezterminowy. (Agencja Gazeta, Fot: Jakub Ociepa)

Szkoła po strajku już nigdy nie będzie taka sama - mówią nauczyciele. Obdarci z resztek godności zapowiadają, że są już innymi ludźmi. W ciągu ostatniego tygodnia zmieniło się wiele. Także ich podejście do pracy, jaką wykonują.

- W nagonce publicznej obdarto nas z miłości do zawodu. Pokazano nam, że nie warto się starać, bo ludzie widzą tylko wakacje, 18 godzin pracy przy tablicy. Nie widzą tego, co w sercu. To bardzo bolesna lekcja - mówi Wirtualnej Polsce pani Mirka, nauczycielka pracująca w przedszkolu. - W obecnej chwili czuję się przez rząd i społeczeństwo upodlona... A przecież dają mi pod opiekę to, co mają najcenniejszego w życiu - swoje dzieci - podkreśla.

Nauczyciele przejrzeli na oczy. Mają pracować dla pasji i misji? Zrodził się wewnętrzny bunt i może się to po strajku zmienić.

Absolutne minimum Nauczyciele zapowiadają, że po strajku będą wykonywać absolutne minimum swojej pracy. Zamierzają zrezygnować z zielonych szkół, dodatkowych wyjść, zajęć pozalekcyjnych. Niektórzy informują, że przestaną zadawać prace domowe, bo nie leży to w ich obowiązku.

Koniec z konkursami, koniec z organizowaniem nagród od sponsorów. Bo to nauczyciele się tym zajmowali.

- Będziemy wyrabiać 18 godzin pensum, plus poświęcimy czas w domu na sprawdzanie testów, wypełnianie dokumentacji. Ale to wszystko. Każdy będzie tego dokładnie pilnować. Może to pozwoli ludziom docenić nauczycieli - wyznaje nam nauczycielka.

Wtóruje jej pani Agnieszka, nauczycielka z Zespołu Szkół Specjalnych. - Wstrzymam się częściowo od wyjść z uczniami. Chodzimy z dziećmi do kina, jeździmy na wycieczki. Tego będzie mniej. Bo to jest jednak mój wolny czas - dodaje w rozmowie z WP.

- Nie będziemy nadmiernie angażować się w pracę. Tyle ile trzeba i tak jak trzeba, nic ponad to - dodaje inna nauczycielka, pani Joanna.

Nie dołożą z własnej kieszeni - Przygotowujemy pomoc do zajęć. Wycinamy, kleimy, drukujemy. Tego nie będzie. Będziemy korzystać z tego, co mamy - stwierdza pani Mirka.

- Jest nam przykro, ale nauczyciel zawsze pozostanie nauczycielem. Miłość do dzieci w nas zostanie i będziemy nadal się poświęcać. Ale nie będę doposażać szkoły czy kupować materiałów. Przez 20 lat mojej pracy nie dostałam nawet długopisu. Żadnych materiałów piśmienniczych. Okradam swój własny dom z materiałów i pieniędzy na nie - dodaje pani Agnieszka.

Inny nauczyciel mówi, że liczy na to, iż do takiej sytuacji nie dojdzie. - To byłby pogrzeb tego, co robimy. A my lubimy to, co robimy. Nie wierzę, że do końca to już będzie miało taki czarny charakter. Ten nasz żal nie może przełożyć się na dzieci. Wśród nauczycieli panują emocje. Jak te emocje opadną, to wszystko wróci do normy i będzie funkcjonowało tak, jak wcześniej - wyznaje pan Janusz, nauczyciel ze szkoły podstawowej.

- Szkoła już nie będzie taka sama. To jest pewne. Pokazano nam, że nikt się z nami nie liczy i nie jesteśmy potrzebni nawet do przeprowadzenia egzaminów. Martwię się o to, że nauczyciele zniechęcą się do zawodu. Oni zrezygnują po strajku. Ja to wiem, bo już dwoje moich znajomych nauczycieli zapowiedziało, że jeżeli ten strajk nie przyniesie skutku, to odchodzę. Jeden z kolegów już złożył wypowiedzenie - wyznaje pan Artur, nauczyciel ze szkoły podstawowej i liceum.

Poniedziałek to ósmy dzień bezterminowego strajku nauczycieli.