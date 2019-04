Strajk nauczycieli 2019. Lekarz rezydent ostrzega. "Nie odpuszczajcie, bo skończy się jak z nami"

- My zostaliśmy oszukani przez rząd. Uważajcie. Nie dajcie się, nie poprzestawajcie w strajku. Macie ogromne szanse wygrać - mówi Wirtualnej Polsce Tomasz Karauda, lekarz rezydent. Sam przez kilka miesięcy protestował z innymi rezydentami, prowadził też głodówkę. Radzi nauczycielom, jak nie dać się oszukać przez rząd.

Podobieństwa: brak propozycji na stole

- To wszystko jest robione tak, żeby medialnie pokazać, że rząd stara się coś zrobić. Ale realnie nie wychodzą nauczycielom naprzeciw. Zwłaszcza w kontraście do ogromnych wydatków zaplanowanych na cele związane z "Piątką Kaczyńskiego". Tego nie da się obronić. Jeśli pieniądze znajdują się na to, a nie znajdują się dla nauczycieli, to trudno tego bronić - dodaje.