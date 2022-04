Mateusz Morawiecki: wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o środki dla uchodźców

Stwierdził, że Czechy i Polska mają najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. - To powoduje, że na problem uchodźców ukraińskich należy spojrzeć także z innej strony. Uchodźcy z Ukrainy pracują dla Polski, to nie jest tylko zależność jednostronna. Zwracamy na to uwagę, ponieważ dzisiaj - zwłaszcza w dużych miastach - bardzo często brakuje rąk do pracy - powiedział.