Wojna w Ukrainie. Poważne ostrzeżenie tuż za ukraińską granicą. "Wyjeżdżajcie szybko" [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 64. dzień inwazji w Ukrainie. W czwartek wieczorem dwa rosyjskie pociski uderzyły w centrum Kijowa. "Przyjaciele! Nieprzyjaciel ostrzelał Kijów. Dwa trafienia w rejonie Szewczenkowskim. Zbieramy informacje o poszkodowanych" - napisał na Telegramie Witalij Kliczko. Do eksplozji w stolicy doszło podczas oficjalnej wizyty sekretarza generalnego ONZ. Nagranie przedstawiające jeden z ataków na Kijów opublikowano w sieci. Tymczasem Izrael, Niemcy, Francja oraz Bułgaria odradzają swoim obywatelom podróż do Naddniestrza, zaś tym przebywającym już na terenie samozwańczej republiki zalecają jej opuszczenie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Wirtualnej Polsce.