Stoltenberg: NATO jest gotowe wesprzeć Ukrainę, nawet jeśli wojna będzie trwała latami

Prezydent Biden poprosił Kongres o 33 miliardy dolarów dla Ukrainy

Również w czwartek 28 kwietnia prezydent USA Joe Biden powiedział, że poprosił Kongres o 33 mld dolarów pomocy dla Ukrainy. Według prognoz Białego Domu powinno to wystarczyć na pięć miesięcy. Ponad 20 mld dol. ma być wyasygnowane na wsparcie wojskowe dla Kijowa i wzmocnienie potencjału militarnego sąsiednich krajów. Ponadto 8,5 mld dol. to pomoc dla rządu i gospodarki Ukrainy, a kolejne 3 mld dol. przeznaczone będzie na żywność i pomoc humanitarną — relacjonuje Associated Press.